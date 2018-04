Unbekannte beschädigen acht Autos in einer Nacht

gn Nordhorn. In der Nacht zu Dienstag haben bislang unbekannte Täter an der Daimlerstraße acht Autos beschädigt. Gegen etwa 0.15 Uhr traten sie dabei jeweils die Außenspiegel der Fahrzeuge ab. Zeugen beobachteten drei Personen, die als Tatverdächtige infrage kommen könnten. Die drei augenscheinlich Jugendlichen, zwei Männer und eine Frau, waren mit Fahrrädern unterwegs. Einer der Männer haben einen Rucksack getragen. Die Drei waren nach den Taten in Richtung Gildehauser Weg davongefahren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei in Nordhorn zu melden.