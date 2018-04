„Umleitungen“: Reise auf Nebenwegen mit Musik und Poesie

gn Nordhorn. „Umleitungen“ heißt das Programm, in dem Bernd Herrmann als Sänger und Gitarrist mit der Rezitatorin Ulrike Schlottbohm in der Kornmühle am Freitag, 18. Mai, 20 Uhr, die Zuhörer auf eine poetische Reise auf musikalische und lyrische Nebenwege und Umwege mitnehmen wollen.

Veranstalter ist der Arbeitskreis Eine Welt Nordhorn (Eintritt: 10 Euro). Der Erlös fließt in die Bildungsarbeit des Arbeitskreises. Die Liedtexte von Franz-Josef Degenhardt und literarische Texte von Ingeborg Bachmann, Erich Fried, Erich Kästner und Kurt Tucholsky bilden das Fundament des poetischen Abends. Die Texte, die das Duo vorträgt, sind vielfach aktueller denn je.

Karten im Vorverkauf gibt es im Eine-Welt-Laden und in Georgies LP-Laden.