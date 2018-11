Umjubelter Klavierabend mit Yoonji Kim in Nordhorn

Schubert und Chopin, zwei Großmeister der Klassik, standen am Samstag im Mittelpunkt des Klavierabends bei „pro nota“ mit der in Korea geborenen, in Berlin lebenden, international konzertierenden und vielfach ausgezeichneten Pianistin Yoonji Kim.