Empfehlung - Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes wird vorbereitet

alx Nordhorn. Es tut sich was an der NINO-Allee in Nordhorn. In den vergangenen Wochen wurden mehrere Baumaßnahmen beendet: An der Einmündung Prollstraße zum Frensdorfer Ring hat die Stadt einen Teil der Parkplätze des dortigen „Trinkgut“-Marktes gekauft. Die Bauarbeiter haben die bestehende Parkplatzfläche neu gepflastert und ein Stück zur Prollstraße hin abgetrennt, das nun der Stadt gehört.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/umgestaltung-des-bahnhofsumfeldes-wird-vorbereitet-211288.html