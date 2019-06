Umbauarbeiten am Kreisverkehr am Ootmarsumer Weg

Nordhorn Grund für die Verkehrseinschränkungen sind vorbereitende Arbeiten für den geplanten Umbau des Kreisverkehrs in den Sommerferien. In den vergangenen Jahren haben sich am Kreisverkehr Ootmarsumer Weg vermehrt Unfälle mit Beteiligung von Radfahrenden ereignet. Um die Sicherheit zu verbessern, wird der Kreisverkehr umgebaut: Der Radverkehr wird künftig rechtzeitig vor dem Kreisverkehr vom Radweg auf die Hauptfahrbahn geleitet. Die Radwege an allen vier angeschlossenen Straßen müssen entsprechend umgebaut werden. Der Kreisverkehr wird gleichzeitig eine neue Fahrbahndecke erhalten. Für diese Bauarbeiten wird er in den Sommerferien voraussichtlich vom 4. bis zum 19. Juli 2019 voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.