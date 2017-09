Empfehlung - Umbau des Marienkrankenhauses liegt gut im Plan

Nordhorn. Der Umbau des ursprünglichen Marienkrankenhauses zu einem Pflegeheim ist die größte Einzelmaßnahme in dem großen städtebaulichen Projekt „Marienpark Nordhorn". Fertiggestellt wurde auf dem weitläufigen früheren Klinikareal bereits eine Senioren-Servicewohneinrichtung. Im Bau sind am Kanalweg zwei Mehrfamilienhausblöcke mit zusammen 37 Wohneinheiten. In privater Regie entstehen zudem mehrere Ein- und Zweifamilienhäuser.(...)