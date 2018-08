Umbau des Blanke-Kreisels beginnt

Autofahrer aufgepasst: Die Bauarbeiten am Kreisverkehr Gildehauser Weg in Nordhorn haben am Montag begonnen. In den kommenden zwei Wochen geht es vom Kanalweg aus nicht weiter. Insgesamt sollen die Bauarbeiten zwei Monate dauern, teilt die Stadt mit.