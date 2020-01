Empfehlung - Um den deutschen Wald ist es gut bestellt

Nordhorn Trockenheit, Borkenkäfer und Eichenprozessionsspinner, die die Wälder heimsuchen, sind nicht das große Problem, als das es wahrgenommen wird, auch wenn die „kleinen Waldbesitzer“, - das sind immerhin 96,5 Prozent aller Waldbesitzer, - Geld drauflegen müssten, wenn sie all das Schadholz aus ihren Wäldern räumen würden, um die Bestände zum Beispiel vor weiterem Schadkäferbefall zu schützen. Diese These, prall gefüllt von Selbstbewusstsein, präsentierte Georg Schirmbeck, Vorsitzender des deutschen Forstwirtschaftsrates, auf dem traditionellen Jägerfrühstück der Grafschafter Jägerschaft am Sonntag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/um-den-deutschen-wald-ist-es-gut-bestellt-341620.html