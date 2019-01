Empfehlung - Ulrich Buitkamp: Vom Schriftsetzer zum Konrektor

Nordhorn 36 Stundenpläne, 54 Aufsichtspläne, 7197 Vertretungspläne erstellt – und 180.000 Tassen Kaffee gekocht: So lautet ein Teil der umfangreichen Bilanz Ulrich Buitkamps nach zwölfjähriger Tätigkeit als stellvertretender Schulleiter am Schulzentrum Deegfeld in Nordhorn. Am Freitag wurde der Pädagoge, der insgesamt auf mehr als vier Jahrzehnte des Lehrerdaseins blicken kann, im Kreise seiner Kollegen und in Anwesenheit von Ehefrau Cornelia Buitkamp und Tochter Nadine Buitkamp-Wittrock in den Ruhestand verabschiedet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ulrich-buitkamp-vom-schriftsetzer-zum-konrektor-278272.html