Überfall auf Tankstelle in Nordhorn: Vier Verdächtige gefasst

Nordhorn Am späten Freitagabend hat ein vermummter junger Mann eine Tankstelle an der Denekamper Straße in Nordhorn ausgeraubt. Er betrat gegen 23.15 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte die 44-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm ein dreistelliger Bargeldbetrag ausgehändigt wurde, ergriff er zu Fuß die Flucht.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den jungen Mann mit drei weiteren Personen in Tatortnähe fassen. „Die vier Jugendlichen waren augenscheinlich gerade damit beschäftigt, die Beute untereinander aufzuteilen“, berichtete die Polizei am Sonnabend. „Es handelt sich um vier 16- und 17-jährige Deutsche, drei davon männlich, eine weiblich. Sie wurden festgenommen und werden im Laufe des Samstags vernommen. Die Beute wurde beschlagnahmt.“