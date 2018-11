Empfehlung - Überfall auf Autohaus: Angeklagter macht Opfer zu Dealern

Osnabrück/Nordhorn Im Dezember 2016 hatte der heute 33-Jährige aus Kiel mit zwei Komplizen – darunter ein ehemaliger Nordhorner – einen Autohandel in Nordhorn überfallen. Mit einer Schusswaffe stürmten zwei der Gauner das Büro zweier Autoverkäufer, bedrohten diese mit der Waffe und schlugen ihnen in einem Gerangel mehrfach ins Gesicht. Draußen wartete der dritte Übeltäter bei laufendem Motor in dem Fluchtfahrzeug – das Auto des Angeklagten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ueberfall-auf-autohaus-angeklagter-macht-opfer-zu-dealern-268551.html