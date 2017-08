Empfehlung - Über 8000 Euro Spenden für Schulranzenaktion

tk Nordhorn. Die Einschulung am kommenden Sonnabend steht bevor und viele Kinder fiebern ungeduldig dem ersten Schultag entgegen. Die neuen Schulranzen sind gekauft, die Schultüten gefüllt. Doch was für die meisten Familien eine Selbstverständlichkeit ist, scheitert bei anderen schlichtweg am Geld. In Zusammenarbeit mit der Firma Schulenberg konnten aus der Spendenaktion nun wieder Starterpakete im Wert von rund 8000 Euro angeschafft werden. Die Pakete bestehen aus Schulranzen, gefüllter Stiftemappe, Turnbeutel und Tuschkasten. Als zusätzliche Sachspende konnte jedem Schulranzen ein kleines Überraschungspaket beigelegt werden. Im Normalfall liegen die Preise für ein solches Starterpaket zwischen 150 und 250 Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ueber-8000-euro-spenden-fuer-schulranzenaktion-202222.html