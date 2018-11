Turbositzung: Nordhorner Rat demonstriert Effizienz

Sie endete so schnell, wie sie begann: die jüngste Ratssitzung. In Windeseile wurden Flächennutzungspläne geändert, Verkehrsflächen ausgewiesen und Brücken entwidmet. So rapide und so kommentarlos, dass einige Parteien gar die Demokratie in Gefahr sahen.