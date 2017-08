Empfehlung - Trotz guten Programms: Tag des Sports lockt keine Massen an

Nordhorn. Am Schweinemarkt nimmt ein Boxer die Deckung hoch, auf der Neuenhauser Straße messen sich Schachfans mit einem Oberligaspieler, im Show-Truck auf der Lingener Torbrücke setzt ein Degenfechter einen Treffer. Bereits die ersten Stationen beim „Tag des Sports“ machen am Sonnabend deutlich: In der Kreisstadt gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich körperlich und geistig zu betätigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/trotz-guten-programms-tag-des-sports-lockt-keine-massen-an-204373.html