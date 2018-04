Trio „Yang“ spielt in Nordhorn tiefgründige Songs

Am Mittwoch, 11. April, ist ab 20 Uhr das akustische Trio „Yang“ in der Alten Weberei in Nordhorn zu Gast. Ihre Musik hat ihre Wurzeln im Ambience, Pop, Blues, Folk und Rock, vor allem aber versteht sich die Formation als ein eigenständiges Musikereignis.