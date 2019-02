Empfehlung - Trio finanziert Drogenkonsum mit mehreren Metalldiebstählen

Nordhorn Wegen dem gewerbsmäßigen Diebstahl von Altmetall stand unlängst ein Trio, bestehend aus einem jungen Ehepaar und dem Bruder des Mannes, in Nordhorn vor Gericht. Dem jungen Ehepaar (24 und 25 Jahre alt) warf die Staatsanwaltschaft vor, in mehreren Fällen in leer stehende beziehungsweise unbewohnte Häuser eingedrungen zu sein und Kupferrohre, Armaturen und auch Dachrinnen aus Kupfer entwendet und anschließend bei einem Schrotthändler verkauft zu haben. Der Erlös sei aufgeteilt und zum großen Teil für den Drogenkonsum verwendet worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/trio-finanziert-drogenkonsum-mit-mehreren-metalldiebstaehlen-283419.html