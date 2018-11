Trio attackiert Mann in Nordhorn mit Messer und Schlägen

Ein Trio hat in der Hagenstraße in Nordhorn einen Mann mit einem Messer und Schlägen traktiert. Erst als ihm Passanten zu Hilfe eilten, ließen die Täter von ihrem Opfer ab. Der Vorfall ereignete sich am 2. November, wie die Polizei nun berichtete.