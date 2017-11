Empfehlung - Traumnote 1 für den Nordhorner Bahnhofsentwurf

Nordhorn. Ihre zweijährige Ausbildung zur Bauzeichnerin bei der Stadt begann Bösker im Jahr 2011. Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss startete sie im Wintersemester 2013 in den dualen Architekturstudiengang an der Hochschule 21 in Buxtehude. Statik, Bauphysik, Baukonstruktion sowie die Schulung der eigenen Kreativität und Genauigkeit zählten dort zu den theoretischen Studieninhalten. Anwenden konnte Bösker dieses Wissen in den Praxisphasen bei der Stadt Nordhorn. Alle drei Monate wechselten sich Theorie und Praxis in dem auf vier Jahre angelegten Bachelorstudiengang ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/traumnote-1-fuer-den-nordhorner-bahnhofsentwurf-216287.html