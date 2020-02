Empfehlung - Trauerwand in St. Josef-Kirche soll Hoffnung geben

Nordhorn Die katholische Stadtpfarrei St. Augustinus hat in der jüngeren Vergangenheit verschiedene Aktionen zum Thema Trauer auf den Weg gebracht – nun konnte das neueste Projekt vollendet werden: In der St. Josef-Kirche im Nordhorner Stadtteil Bookholt finden die Gläubigen seit Kurzem eine Trauerwand aus Ibbenbürener Bruchsandstein vor. Das vier Quadratmeter große Gebilde auf der Eingangsseite des Gotteshauses lädt die Besucher dazu ein, eigene Sorgen und Gedanken auf einen Zettel zu schreiben und in die Mauerritzen zu stecken oder eine Kerze zu entzünden und auf den Steinvorsprüngen abzustellen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/trauerwand-in-st-josef-kirche-soll-hoffnung-geben-342956.html