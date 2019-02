Empfehlung - Trauerarbeit und Kliniclowns in Nordhorn

Nordhorn Die Niederländerin Marie-Thérèse Schins hat am vergangenen Montag aus ihrem Buch „Ich übe für den Himmel“ gelesen. Den Anlass gaben der bundesweite „Tag der Kinderhospizarbeit“ ein Tag zuvor und die Hospizhilfe Grafschaft Bentheim, die sensible Themen wie Tod, Trauer und Abschied ins öffentliche Bewusstsein rücken will. Dass diese oftmals immer noch tabuisierten Themen auf großes Interesse stoßen, zeigte das voll besetzte „Kaffeehaus Samocca“, in dem sogar einige Besucher stehen mussten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/trauerarbeit-und-kliniclowns-in-nordhorn-281501.html