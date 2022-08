Trainingsfreizeit in Österreich bei Euregio Karate Nordhorn

Die Vorbereitungen liefen schon seit Wochen beim Verein Euregio Karate Nordhorn auf Hochtouren. Galt es doch in diesem Jahr wieder die von vielen Mitgliedern lang ersehnte Trainingsfreizeit 2022 in den Sommerferien in Pinkafeld Österreich nach drei Ausfalljahren auf neue Beine zu stellen. „In diesem Jahr haben wir ein komplett neues Wochenkonzept entwickelt, in dem sich sowohl die teilnehmenden Erwachsenen und jugendlichen Karateka als auch die sie ggf. begleitenden Eltern als „Urlauber“ mit eingebunden waren“, so der Karatelehrer des Vereins Franz Braun.

Durch mehr als 40 jährig andauernde Kontakte vor Ort konnte der Verein überaus günstige Konditionen für die Unterkunft samt Vollpension aushandeln. Fahrgelegenheit war ausreichend vorhanden, auch wenn Eltern selber nicht mitreisen konnten. Dies wurde durch die großzügige kostenlose Überlassung eines Kleinbusses möglich, den ein Vereinsmitglied aus seinem Firmenfahrzeugbestand dem Verein für diesen Zweck dankenswerterweise „gespendet“ hat. In diesem Jahr waren alle Karatekategorien des Vereins übergreifend in der Trainingswoche vertreten. Erwachsene, die schon seit Jahrzehnten dabei sind aber erstmalig eben auch Kinder und Schüler, die so einen durch und durch individualisierten und auch leistungsbezogenen Karateunterricht noch nie erlebt haben. Für die Karatekas gab es 2 Mal am Tag qualifizierten Karateunterricht, wobei individuell und intensiv auf die korrekte Ausführung der gezeigten Techniken geachtet wurde. Weiter gabt es dann noch Trainingsmöglichkeiten zum freien Training, wo die Karateka eine Lernerfolgskontrolle vornehmen konnten. Der Vereinsvorstand weist darauf hin, dass es sich bei dieser Maßnahme um ein Training handelt, welches in dieser Form und Qualität im heimatlichen Dojo nicht dargestellt werden kann.

Auch die Freizeit kam in Österreich natürlich nicht zu kurz. Nicht nur das wunderschöne lokale Allwetterbad wartete auf die Nordhorner, sondern der ganze Ort mit allen Annehmlichkeiten gab trotz hartem Training der Woche einen charmanten vollwertigen Urlaubstouch. Ferner freuten sich auch österreichische Karateka auf die Ankunft der nordhorner Athleten.

