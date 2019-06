Empfehlung - Traditionsgeschäft Nordhorn Optik ist insolvent

Nordhorn Pro Jahr wurden rund 400.000 Brillengläser aus Kunststoff und Glas an etwa 850 Optiker im ganzen Bundesgebiet ausgeliefert. In den Anfangsjahren sorgte die ausschließliche Lieferung an den Großhandel, der die Ware an Optiker in Deutschland, Österreich, in den Niederlanden, in der Schweiz und in Dänemark weiterverkaufte, für stetigen Erfolg. Stefanie Kalkstein übernahm 2009 die Geschäftsführung. „In den 1980er-Jahren waren hier rund 60 Mitarbeiter beschäftigt“, sagt sie. Seit der Gesundheitsreform im Jahr 2003 befindet sich die Optikbranche in einem ständigen Preiskampf und Verdrängungswettbewerb für die optische Industrie. Die erforderlichen Margen können immer schwerer erreicht werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/traditionsgeschaeft-nordhorn-optik-ist-insolvent-302959.html