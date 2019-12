/ Lesedauer: ca. 1min Traditionelles „Schoosollenbacken im Tierpark Nordhorn

Einen alten Grafschafter Brauch, das „Schoosollenbacken“, können Tierparkbesucher am Sonnabend, 28. Dezember, ab 14 Uhr im Familienzoo am Heseper Weg erleben. Die Veranstaltung läuft am Heuerhaus und in der angrenzenden Remise des Nordhorner Treckerclubs.