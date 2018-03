Empfehlung - TPZ, Stadt und Weberei bald Partner für Theaterpädagogik?

Nordhorn. Was schon seit rund zwei Jahren zwischen Kulturreferat, dem Lingener TPZ und Alter Weberei GmbH immer wieder locker diskutiert und in den vergangenen Monaten von CDU und SPD als konkretes politisches Ziel aufgegriffen wurde, nimmt langsam Formen an. Der Kulturausschuss sprach sich in seiner jüngsten Sitzung dafür aus, dass die Verwaltung eine künftige Zusammenarbeit mit dem TPZ prüfen soll. Kulturreferatsleiterin Kerstin Spanke sagte dazu gegenüber den GN: „Es ist gut, zu wissen, dass die Pläne nun auch Rückendeckung aus der Ratspolitik haben.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tpz-stadt-und-weberei-bald-partner-fuer-theaterpaedagogik-228308.html