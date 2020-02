/ Lesedauer: ca. 2min Toter aus dem Vechtewehr ist vermisster Nordhorner

Traurige Gewissheit: Wie die Polizei am Montag mitteilt, handelt es sich bei der toten Person, die am Freitagmorgen in der Vechte in Nordhorn entdeckt wurde, um den vermissten Patrick Sommer. Das Obduktionsergebnis liegt nun vor.