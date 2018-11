Empfehlung - Tom Lehel entführt Kinder ins „Land der Träume“

Nordhorn Tom Lehel entführt am Sonnabend, 27. Oktober, um 15 Uhr, in der Stadtbibliothek Nordhorn Kinder in das „Land der Träume“. Der aus vielen Kinderfernsehsendungen bekannte Moderator, Comedian und Musiker verspricht eine unterhaltsame Mischung aus Lesung und Show, mit Texten, Bildern und Musik. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Grundschulalter und ist auch im städtischen Kinder-Kultur-Abo enthalten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tom-lehel-entfuehrt-kinder-ins-land-der-traeume-262696.html