„Tolle Knolle“ und Oldtimertreff im Tierpark Nordhorn

Nordhorn Täglich ab 11 Uhr können die Kinder im Kartoffeldruckverfahren hübsche Leinenbeutel in der Heuremise gestalten.

Auf der alten Kochmaschine in der guten Stube des Vechtehofes werden Reibekuchen gebraten und frischer Apfelmus gegart. Über dem offenen Feuer wartet ein dicker Topf mit deftiger Kartoffelsuppe auf hungrige Gäste, während dicke Erdäpfel im Backofen der Kochmaschine garen und mit einem leckeren Kräuterdip verzehrt werden können. „Und bei fröhlich knisterndem Herdfeuer schmeckt alles doppelt so gut wie zu Hause, versprochen“, laden die Veranstalter ein.

Am Sonntag können die Besucher auf der oberen Vechtewiese ab 11 Uhr zudem zahlreiche Oldtimer bewundern. Nordhorns Treckerclub organisiert wieder einen Oldtimertreff im Zoo, bei dem es nicht vordergründig um Landwirtschaft geht. Vielmehr gibt die Teilnehmerliste einen Überblick über Meilensteine der Motorisierung in der Autobranche.

In der Zeit von 11 bis 16 Uhr sind bei trockenem Wetter an mehreren Stellen im Tierpark die verschiedensten Oldtimer-Modelle auf vier Rädern und teilweise auch auf zwei Rädern zu bewundern und sorgen so für eine nostalgische Reise in die Vergangenheit.