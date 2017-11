Empfehlung - Tödlicher Motorradunfall auf dem Gildehauser Weg

hi Nordhorn. Ein Motorradfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Brandlecht ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei prallte der Mann gegen 15.45 Uhr mit seiner Maschine gegen den Auflieger eines Lastwagens, der verkehrsbedingt halten musste. Nach dem Aufprall ist das Motorrad auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden, wo es gegen einen VW Polo prallte. Ein hinter dem Polo fahrender Wagen fuhr anschließend in das Heck des Kleinwagens. Für den 76-jährigen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort. Weitere, in dem Unfall verwickelte Personen sind nach ersten Angaben nicht verletzt worden. Die Polizei sperrte den Unglücksort in Höhe der Straße zur Haar weiträumig ab. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/toedlicher-motorradunfall-auf-dem-gildehauser-weg--214470.html