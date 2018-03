Empfehlung - Tod in der Vechte war „unfallartige“ Folge einer Spontantat

Osnabrück / Nordhorn. Am Schluss blieb nicht viel übrig von dem großen Schwurgerichtsverfahren, das den Tod des 43-jährigen obdachlosen Somaliers am Abend des 26. April 2017 aufklären sollte. Der anfängliche Vorwurf einer vorsätzlichen Tötung war schon im Verlauf des Verfahrens fallengelassen worden. Verurteilt wurde der Hauptangeklagte – ein heute 40-jähriger, in Kasachstan geborener Deutscher – nun wegen versuchter Körperverletzung mit Todesfolge. Die Verfahren gegen zwei Mitangeklagte waren zuvor eingestellt worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tod-in-der-vechte-war-unfallartige-folge-einer-spontantat-227937.html