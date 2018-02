Empfehlung - Tod in der Vechte nur ein Fall von Körperverletzung?

Osnabrück / Nordhorn. War es ein Fall von Körperverletzung mit Todesfolge, ein Fall von fahrlässiger Tötung – oder gar der juristisch als „Aussetzung einer hilflosen Person mit Todesfolge“ definierte Tatbestand? Was auch immer am späten Nachmittag des 26. April 2017 am „Jantje“-Anleger zum Tod eines 43-jährigen Somaliers führte, ein Fall von Totschlag war es nicht. Das steht für die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Osnabrück nach sechs Verhandlungstagen fest. Deshalb rückte das Gericht am Donnerstag vom anfänglichen Vorwurf des Totschlags gegen den 40-jährigen Hauptangeklagten ab, verhandelt aber weiter gegen ihn wegen des Vorwurfs, er trage „durch aktives Tun“ eine Mitverantwortung am Ertrinken des 43-Jährigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tod-in-der-vechte-nur-ein-fall-von-koerperverletzung-226631.html