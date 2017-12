Empfehlung - Tischlerei Wigger übernimmt Büter Baulemente

rm Nordhorn/Georgsdorf. Michael Wigger schafft mit der Betriebsübernahme einen mittelständischen Unternehmensverbund der Bauzulieferbranche mit rund 40 Beschäftigten. Die Firma Büter Bauelemente am Ems-Vechte-Kanal ist spezialisiert auf die Lieferung von Bauelementen wie Fenster, Türen und Wintergärten. „Wir liefern alles, was außen am Haus gebraucht wird“, so Fritz Büter. Die Tischlerei Wigger aus Georgsdorf hingegen ist als klassische Bautischlerei spezialisiert auf den Innenausbau mit Treppen, Innentüren und Holzelementen. Durch den Verkauf entstehe somit eine ideale Kombination. sind sich alter und neuer Besitzer einig. „Die Übernahme der Firma Büter versetzt uns in die Lage, dem Kunden nun alles aus einer Hand anzubieten“, sagt Michael Wigger.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tischlerei-wigger-uebernimmt-bueter-baulemente-218001.html