Tischler bereiten sich auf Meisterprüfung vor

Nordhorn In einem Weiterbildungslehrgang zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung im Tischlerhandwerk bereiteten sich 15 Teilnehmer in einem knapp zweijährigen Vorbereitungskurs in Nordhorn auf die theoretischen und praktischen Prüfungen vor. Der Kurs startete im Sommer 2018 und endete im März 2020. Es wurden im fachlichen Teil vier Qualifikationsschwerpunkte vermittelt: 1. Gestaltung, Konstruktion und Fertigungstechnik, 2. Montage und Instandhaltung, 3. Auftragsabwicklung, 4. Betriebsführung und Betriebsorganisation. Die Kursorganisation und -durchführung lagen in den Händen der Kreishandwerkerschaft Grafschaft Bentheim und den Gewerblichen Berufsbildenden Schulen, Abteilung Holztechnik. Den Abschluss bildeten eine zweitägige theoretische Prüfung, das Fertigen einer Arbeitsprobe sowie das Meisterstück, das in 18 Tagen gefertigt werden musste.

„Die Einzelstücke bilden ab, was an Kreativität und Spitzenleistung im Tischlerhandwerk möglich ist. Das Spektrum der Meisterwerke ist breit. So sind neben klassischen Möbeln wie Schreibtischen und Sideboards, auch besondere Bad- und Medienmöbel gefertigt worden. Alle Stücke zeigen das Können der neuen Tischlermeister, das sie sich in 800 Stunden und knapp 18 Monaten im fachlichen Teil der Meisterprüfung angeeignet haben. Die Werke überzeugen durch ihre qualitative Verarbeitung, Ideenreichtum und eine durchdachte Formgebung. Die Stücke sind aus hochwertigsten Materialien gefertigt und zeigen gut überlegte Kompositionen mit anderen Werkstoffen“, erläutert Dozent Ludger Fortmann.