Empfehlung - Tipps für das sichere Fahren mit Elektrokraft

Nordhorn Es sind Zahlen, die betroffen machen: 19 Menschen sind im Jahr 2018 in Niedersachsen bei der Nutzung eines Pedelecs tödlich verunglückt, 16 von ihnen – also 84 Prozent – waren zum Zeitpunkt des Unfalls älter als 65 Jahre. Gerade bei Senioren erfreuen sich die elektrisch unterstützten Zweiräder seit Jahren einer wachsenden Beliebtheit. Polizeihauptkommissar Edgar Eden, Verkehrssicherheitsberater für die Grafschaft Bentheim, begrüßt es, wenn Menschen dadurch zu neuer Mobilität gelangen – warnt angesichts der Unfälle jedoch auch vor den Gefahren. In einer siebenteiligen GN-Serie gibt der Experte deshalb in den kommenden Wochen wichtige Hinweise.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tipps-fuer-das-sichere-fahren-mit-elektrokraft-311065.html