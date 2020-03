/ Lesedauer: ca. 2min Tillenberge bei Erholungssuchenden hoch im Kurs

Bewegung an der frischen Luft ist in Zeiten von Corona ein Bedürfnis vieler Grafschafter. Unter Berücksichtigung der allgemein geltenden Einschränkungen verlegen viele Menschen ihren Spaziergang in das Landschaftsschutzgebiet Tillenberge.