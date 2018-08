Empfehlung - Tierschutzverein gründet sich am Sonntag in Nordhorn

Nordhorn Ziel des neuen Tierschutzvereins, der sich am Sonntag, 2. September, in Nordhorn gründet, soll es sein, die Situation für herrenlose Fundtiere und für Haustiere, die einen neuen Besitzer suchen, zu verbessern. Der Verein könnte heißen: „MUTIG – Mensch und Tier im Glück“. Interessierte sind willkommen. Nähere Infos erteilt Nadja Hollmann in Nordhorn unter Telefon 05921 77769 oder per Mail an mutig@hollmann-1.de.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tierschutzverein-gruendet-sich-am-sonntag-in-nordhorn-248456.html