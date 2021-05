Eine Spende in Höhe von 16.596,40 Euro für Naturschutzprojekte überreichte Betriebsinhaber Rüdiger Sasse von der Feinbrennerei Sasse (Zweiter von links) an die Geschäftsführer der Grafschafter Naturschutzstiftung, Hartmut Schrap und Paul Uphaus. Links Tierparkleiter Dr. Nils Kramer, der den Schafauftrieb in die Tillenberge organisiert hat. Foto: Frieling