Empfehlung - Tierparkrallye, Fotoaktion und Zauberer

Nordhorn Ein tierisches Programm unterhält wieder die Besucher des GN-Familientages am Sonntag, 25. August. Ob Tierparkrallye, Taschenbemalung oder Kinderschminken – für jeden ist etwas dabei. Ines Gödiker, Marketing-Managerin bei den Grafschafter Nachrichten, erzählt, was den GN-Familientag so besonders macht, wie die Planungen verliefen und welche Aktionen es noch gibt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tierparkrallye-fotoaktion-und-zauberer-314583.html