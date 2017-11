Empfehlung - Tierpark-Zooschule und Gymnasium Nordhorn kooperieren

gn Nordhorn. Die Zooschule des Tierparks hat eine vierte Kooperationsschule: Neben den Schülern der Waldschule, der Deegfeld- und der Ludwig-Povel-Oberschule werden in Zukunft auch Schüler des Gymnasiums Nordhorn außerschulischen Unterricht im Tierpark erleben. Die neu eingeführte MINT-Klasse des Gymnasiums mit ihren 30 Schülern und dem Schwerpunkt in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik wird im Schuljahr 2017/2018 ihren Biologieunterricht zum Teil in den Tierpark verlegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tierpark-zooschule-und-gymnasium-nordhorn-kooperieren-212921.html