Tierpark Nordhorn verzeichnet erneut Besucherrekord

gn Nordhorn. Wie der Familienzoo am Heseper Weg gestern mitteilte, wurde damit nicht nur zum vierten Mal in Folge die Marke von 400.000 Besuchern geknackt, sondern nochmals eine deutliche Steigerung zu den Vorjahren erzielt. „Wir freuen uns sehr über diesen Zuspruch“, sagte Zoodirektor Dr. Nils Kramer: „Die Besucher honorieren den eingeschlagenen Kurs, darauf wollen wir aufbauen.“ Mit der Besucherzahlen sei der Familienzoo die mit Abstand größte tagestouristische Einrichtung in der Region. Sein Einzugsgebiet reiche weit über die Grafschaft Bentheim hinaus: Rund die Hälfte der Besucher komme aus den Niederlanden. Dabei wachse hier das Einzugsgebiet weiter und locke sogar Übernachtungsgäste von weit weg in die Region. Das habe eine Untersuchung in Kooperation mit der Hochschule Osnabrück-Campus Lingen gezeigt.

