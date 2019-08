Tierpark Nordhorn sucht das beste Rezept für Apfelkuchen

Nordhorn Der Tierpark Nordhorn sucht den besten Apfelkuchen der Region. Für das leckerste Rezept soll es Preise geben. „Nach der Sichtung aller Rezepte durch unseren erfahrenen gastronomischen Leiter werden die 20 besten Rezepte angeschrieben. Die Bäcker werden dann gebeten, ihren fertig gebackenen Kuchen am Sonntag, 8. September, in der Zeit von 9 bis 9.30 Uhr im Menkenweg am Wendehammer abzugeben“, heißt es in einer Pressemitteilung des Tierparks. Bei einer Live-Verkostung am Vechtehof wird dann der Gewinner gekürt.

„Wir freuen uns sehr über viele tolle Vorschläge“, sagt Jörg Kantor, Abteilungsleiter der Tierparkgastronomie.

Tierparkleiter Dr. Nils Kramer ergänzt: „Der Tierpark ist der Geschichte und Tradition der deutsch-niederländischen Grenzregion in besonderer Weise verpflichtet. Neben den alten Haustierrassen, den Gebäuden, sind auch die plattdeutsche Sprache und Brauchtumsveranstaltungen fester Bestandteil. Und gerade das Essen ist immer auch Ausdruck regionaler Besonderheiten!“

Das Rezept kann bis zum 25. August per Mail an joerg.kantor@tierparknordhorn.de oder per Post an den Tierpark Nordhorn, Heseper Weg 140, 48531 Nordhorn zu senden.