Tierpark Nordhorn stellt Ideen für ein „Vechtedorf“ vor

Nordhorn Obwohl der Nordhorner Tierpark aufgrund der Coronakrise vorerst alle Bauarbeiten gestoppt hat, um keine Arbeitsplätze zu verlieren, hat der Familienzoo nun die Pläne für ein „Vechtedorf“ vorgestellt, das in den kommenden zehn Jahren Gestalt annehmen soll.

Die Schließung des Zoos im Frühjahr habe dem Tierpark nach eigenen Angaben 80.000 Besucher und damit rund eine Million Euro an Einnahmen gekostet. „Die Auswirkungen wird man auch im nächsten Jahr noch spüren, wir haben die Bauprioritäten neu geordnet. Großprojekte wie die Giebelfassaden und die Leopardenanlage sind nach hinten geschoben, um die Liquidität im Unternehmen zu halten. Einige kleinere, geförderte Projekte wie die Schmiede können wir dafür vorziehen“, erklärt Zoodirektor Dr. Nils Kramer.

„Vechtedorf“ soll entstehen

Umso mehr freue es den Tierparkleiter den Ideenplan „Vechtedorf“ für einen Teil der vor Kurzem erworbenen Erweiterungsfläche vorstellen zu können. Es soll den bestehenden Vechtehof ergänzen. „Das Thema Regionalhistorie wollen wir zukünftig mit dem ,Vechtedorf‘ auf einem Teil der Erweiterungsfläche weiterführen. Die Geschichte des dörflichen Lebens in der deutsch-niederländischen Grenzregion und natürlich alte Haustierrassen stehen dabei ganz besonders im Fokus.“

Mittelpunkt dieses neuen Parkabschnitts soll die sogenannte Dorflinde werden, um die das „Vechtedorf“ in den kommenden Jahren wachsen soll. Der Ideenplan „Vechtedorf“ soll dabei den Besuchern einen Ausblick geben, was der Tierpark in den nächsten Jahren auf diesem Teil des Erweiterungsgeländes umsetzen will. Dafür hat das Architekturbüro Hermann Suntrup die Ideen in eine vorzeigbare Modellform gebracht. „Im Vechtedorf werden wir dörfliche Tätigkeiten wie die Themen Schmiede, Fleischerhandwerk oder Backen dem Besucher präsentieren können“, sagt der Tierparkleiter. „Und natürlich gibt es noch verschiedene alte und bedrohte Nutztierrassen, die hier eine neue Heimat finden und unsere Rolle als Archepark stärken sollen!“

„Bentheimer Landschweinhaus“ und Schmiede werden gebaut

Konkret freuen dürfen sich die Besucher in den kommenden Monaten Dank LEADER-Fördermitteln und der Förderung der Sparkassenstiftung auf die Realisierung eines „Bentheimer Landschweinhauses“ und einer Schmiede. „Wir sind sehr dankbar, dass unser Handwerkerteam mit Hilfe dieser Unterstützer auch in der Coronakrise sichere Arbeitsplätze und was zu tun hat“, so Kramer. In den kommenden Monaten werden hier die Tierparkhandwerker eine Schmiede errichten, in der dann zu besonderen Anlässen auch tatsächlich die alte Schmiedekunst vorgeführt werden soll.

„Erhalten durch Aufessen“

Im „Bentheimer Landschweinhaus“ greift der Tierpark Nordhorn das Thema „Erhalten durch Aufessen“ auf. „Viele alte Nutztierrassen sind deshalb fast ausgestorben, weil sie nicht rentabel genug waren. Das heimliche Wappentier der Region, das Bunte Bentheimer Schwein, wäre deshalb fast verschwunden. Nur wenn Nutztiere auch genutzt werden, werden sie in ausreichender Zahl gehalten und haben eine Chance auf ein Überleben.“ Beim Schwein ist der Nutzen das „Aufessen“. Neben dem alten Fleischerhandwerk soll hier das Bewusstsein der Leute für einen verantwortungs- und genussvollen Umgang mit der Fleischherkunft geschärft werden.

In den nächsten Jahren soll dann noch die ein oder andere Tierstallung hinzukommen, um weiteren bedrohten Nutz- und Haustierarten eine neue Heimat zu geben. Ebenso soll aber auch die Infrastruktur verbessert werden. Eine historische Strohscheune für die Lagerung von Tierfutter und die bessere innerbetriebliche Abwicklung ist schon nahezu fertiggestellt. Zusätzliche sanitäre Anlagen sind ebenso geplant, wie eine große Zisterne um das Regenwasser der Dachflächen zu sammeln und für die Bewässerung oder die WC-Spülungen zu nutzen.

Plan für zehn Jahre

Bei der Umsetzung des Ideenplans nutzt der Tierpark zum Teil historische Gebäude aus der Region, die er vor Ort ab- und dann im Tierpark wieder aufbaut werden. „Wir freuen uns natürlich, wenn wir neben den regionalen Traditionen, dem Brauchtum und den alten Haustierrassen auch historischen Gebäuden aus der Region im Tierpark eine neue Zukunft schenken können,“ betont der Zoodirektor.

Der Ideenplan „Vechtedorf“ wird den Tierpark sicherlich die nächsten zehn Jahre beschäftigen. „Wir arbeiten die Ideen nach und nach ab“, meint Kramer.