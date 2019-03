Tierpark Nordhorn stellt „Eierbaum“ zum Mitgestalten auf

Nordhorn Die Eier werden aber nicht von den Mitarbeitern des Zoos bemalt, sondern von vielen kreativen Kindern, die sich an der Aktion beteiligen wollen. „Im letzten Jahr wurden weit mehr als 100 Eier am Eingang des Zoos abgegeben und verwandelten den kleinen Baum so zu einem echten Blickfang zu Ostern. Auch in diesem Jahr wollen wir die schöne Aktion wiederholen“, heißt es aus dem Tierpark. Bis einschließlich Ostersonntag, 21. April, 13 Uhr, können im Eingangsbereich des Zoos selbstbemalte oder -beklebte Eier abgeben werden. Diese sollten mit einem Aufhänger versehen und wetterfest gestaltet sein. Bei der Abgabe kann ein Zettel ausgefüllt werden, der in eine Losbox wandert.

Am Ostersonntag zieht der „Osterhase“ am Nachmittag aus dieser Box zehn Gewinner. Es gibt Jahreskarten und Preise aus dem Zooshop zu gewinnen. Der Hauptpreis ist eine Jahrespatenschaft für die Gänsegeier. Das glückliche Gewinnerkind darf zudem einer bisher namenlosen Geierdame einen Namen geben. Der Name sollte mit einem „D“ beginnen, da die Gänsegeierfrau aus Darmstadt in die Grafschaft gekommen ist. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, zur Überreichung des Hauptpreises mit Taufe wird das Gewinnerkind in den Tierpark eingeladen.