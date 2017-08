Tierpark Nordhorn: Mit dem Bat-Detektor auf Fledermausjagd

gn Nordhorn. In diesem Jahr geht es im Nordhorner Tierpark wieder auf die Suche nach einheimischen Fledermausarten. Die Fledermaus Arbeitsgemeinschaft Emsland/Grafschaft Bentheim und der Familienzoo laden am Freitag, 18. August zur Fledermausexkursion in den Tierpark am Heseper Weg. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die begehrten Plätze sind oft schnell vergeben.

Zootierärztin Dr. Heike Weber und der Biologe und Fledermausexperte Johannes Deiting werden alle angemeldeten Teilnehmer ab 20 Uhr für etwa zwei Stunden auf eine „flattrige Entdeckungsreise“ mitnehmen. Treffpunkt ist das Eingangsgebäude am Heseper Weg 110. Die Teilnahmegebühr beträgt 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder, das Mindestalter liegt bei 6 Jahren.

Neben dem fantastischen Erlebnis, die Ultraschalllaute der Fledermäuse durch einen Detektor auch für den Menschen hörbar zu machen, steht an dem Abend die Aufklärung über die interessanten Fledertiere an vorderster Stelle. Vielen Hausbesitzern treibt es tiefe Sorgenfalten auf die Stirn, wenn mit dem Hereinbrechen der Dunkelheit für kurze Zeit ein Zirpen, Kratzen, Wispern und Zetern auf ihrem Dachboden beginnt, weiß Heike Weber: „Solch eine Geräuschkulisse geht jedoch häufig nicht von den gefürchteten Ratten, Mäusen oder anderen unliebsamen Hausgenossen aus. Oft sind es einfach nur Fledermäuse, die sich als heimliche Mitbewohner vorübergehend einquartiert haben.“

Unterschlupfmöglichkeiten wie Dachböden oder Mauerspalten in Häusern bieten den Tieren optimale Bedingungen für die gemeinschaftliche Aufzucht des Nachwuchses im Sommer („Wochenstuben“) oder für Überwinterungsquartiere während der kalten Jahreszeit, sagt die Zootierärztin: Große Wochenstubenquartiere auf Dachböden von Kirchen oder alten Schlössern mit Hunderten von Tieren sind leider nur selten zu finden.

In einem auch für Kinder spannenden Film werden bei der Veranstaltung eindrucksvolle Bilder von solchen Fledermausquartieren gezeigt und für den Schutz der Fledermäuse geworben.

Anmeldungen werden unter Telefon 05921 7120022 montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 14.30 Uhr entgegen genommen.