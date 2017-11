Tierpark Nordhorn lädt zum besinnlichen Weihnachtsmarkt ein

gn Nordhorn. Inzwischen hat er sich weit über die Grenzen der Grafschaft Bentheim herumgesprochen – der besinnliche Tierpark-Weihnachtsmarkt mit seiner ganz besonderen Stimmung rund um die historischen Gebäude und einem gelungenen Gesamtkonzept mit viel Kunsthandwerk. Im vergangenen Jahr strömten mehr als 35.000 Besucher an den neun Tagen auf den Markt und insbesondere die kleinen Kinder wurden in feierliche Weihnachtsstimmung versetzt. Auch in diesem Jahr soll der Weihnachtsmarkt von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 17. Dezember, wieder ein echter Familien-Weihnachtsmarkt sein.

Anders als zuvor gibt es zur Eröffnung des Marktes ein stimmungsvolles Lichterfest, welches am Freitag, 8. Dezember, offiziell ab 17 Uhr beginnt. Dann startet „Bauer Harm“ mit Esel „Titus“, begleitet von den Pfadfindern mit Friedenslicht sowie dem ökumenischen Kinderchor und dem Schulchor Veldhausen/Osterwald in Richtung lebender Krippe. Die Buden auf dem Weihnachtsmarkt öffnen bereits ab 16 Uhr. Im Park sorgen zudem die Licht- und Feuerkünstler „Imagine“ für atemberaubende Effekte. An der Bude des „Fördervereins Tierpark Nordhorn“ kann am Eröffnungsfreitag außerdem nach Herzenslust geknobelt werden.

Um an die Erfolge aus den vergangenen Jahren anknüpfen zu können, hat der Familienzoo den Markt in diesem Jahr noch einmal erweitert. Neben der Wiese am Vechtehof und dem gepflasterten Teil des historischen Vechtehofs mit seinem Gasthaus „De MalleJan“, werden in diesem Jahr auch vor dem ehemaligen Saalbetrieb Borggreve neue Hütten und das kleine Kinderkarussell zu finden sein. Behutsam ausgebaut wurde des Weiteren die Infrastruktur im gastronomischen Bereich, damit auch zu den Stoßzeiten alle Weihnachtsmarktbesucher das kulinarische Angebot ohne lange Wartezeiten nutzen können.

An den Wochenenden wird der Markt ab 11 Uhr und in der Woche ab 16 Uhr geöffnet sein. Letzter Einlass ist täglich gegen 19 Uhr. Der Weihnachtsmarkt ist bis mindesten 20 Uhr, beim „After Work“ am Mittwoch sogar bis mindestens 21 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt an allen Tagen ab 16 Uhr 2 Euro pro Person. Jahreskarten sind selbstverständlich gültig. Schon im letzten Jahr hat der Tierpark für den Neubau der Leopardenanlage gesammelt. Auch mit den diesjährigen Erlösen soll dieses Projekt im kommenden Jahr vorangetrieben werden.

In den festlich beleuchteten Holzhütten auf dem Zooweihnachtsmarkt präsentieren sich verschiedene regionale Anbieter mit kunsthandwerklichen Produkten. Das kulinarische Angebot des historischen Gasthauses ist auf dem Markt, im gemütlichen Gasthaus sowie im Vechtehof und Heuerhaus zu finden und besteht in erster Linie aus regionalen Produkten wie der Bratwurst vom Bentheimer Schwein oder Wildbratwurst, sowie Brötchen mit Leberkäse oder Pulled Pork vom Bentheimer Schwein. Spätzlepfanne, Pommes frites und Bruschettabrötchen runden das kulinarische Angebot neben einigen Dingen für den süßen Zahn ab. Und wer seinen Glühwein mal ganz gemütlich im Strandkorb bei weihnachtlicher Musik genießen will, der ist auf dem Weihnachtsmarkt im Familienzoo genau richtig.

„Ein Weihnachtsmarkt im Tierpark ohne Krippe mit echten Tieren – das geht natürlich nicht“, so Heike Elkemann, Organisatorin des Tierpark-Weihnachtsmarktes. „Und so gibt es eine Krippe mit Maria, Josef und Christuskind, umrahmt von lebenden Tieren. Die Wunschkerzen, die sich in den vergangenen Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut haben, werden erstmals vom Friedenslicht entzündet, welches die Pfadfinder am Eröffnungsfreitag in den Zoo zur Krippe tragen,“ so Elkemann weiter.

Am Mittwoch, 13. Dezember lädt der Zoo vor allen Dingen die arbeitende Bevölkerung bei vergünstigten Preisen zu einem Feierabendglühwein auf den Weihnachtsmarkt ein. Der Weihnachtmann wird an den beiden Sonntagen wieder da sein. Ab 11 Uhr freut er sich darauf, alle Kinder mit einer kleinen Überraschung im Sternenzimmer des ehemaligen Restaurants Borggreve zu begrüßen und sich ihre Wünsche anzuhören. In den vom Tierpark neu erworbenen Räumlichkeiten werden auch die Vorleser der Stadtbibliothek an den Sonnabenden zu Gast sein und weihnachtliche Geschichten vorlesen. Sonnabends sind zudem die Imkerfrauen erstmals an der neuen Stelle zugegen, um das beliebte Wachskerzendrehen durchzuführen. Von Montag bis Freitag können Kinder dagegen mit „Bauer Harm“ Fettfuttertöpfchen gestalten.

Aufgrund des großen Andrangs werden alle Nordhorner gebeten, nach Möglichkeit mit Fahrgemeinschaften oder am besten mit dem Fahrrad zum Weihnachtsmarkt zu kommen. Neu ist die zusätzliche Parkmöglichkeit auf der Wiese am Heseper Weg. An den Wochenenden wird ein kostenloser Shuttlebus zum Eingang des Zoos angeboten. Einweiser und zusätzliche Beschilderung weisen dabei den rechten Weg.

Alle Tierparkmitarbeiter freuen sich schon wieder auf die stimmungsvolle Beleuchtung. Die historischen Gebäude und die alten Bäume werden festlich beleuchtet und zahlreiche Tannen werden den Markt komplettieren.