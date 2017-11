Tierpark Nordhorn lädt zum 23. „Tag der offenen Tür“ ein

Am Sonntag von 10 bis 16 Uhr lädt der Tierpark Nordhorn zu seinem 23. „Tag der offenen Tür“ ein und lässt Besucher beispielsweise einen Blick in die Schaufutterküche, Tierarztpraxis und in Ställe afrikanischer Tiere werfen.