Tierpark Nordhorn freut sich über Bisonkälbchen

Nordhorn Nachwuchs im Familienzoo: Am frühen Donnerstagmorgen hat die 12-jährige Bisonkuh „NuPa“ ein gesundes Bisonkälbchen zur Welt gebracht. In den nächsten Wochen werden weitere Kälbchen erwartet, denn Bisonbulle „Peterle“ und die Kühe sorgen seit einigen Jahren ganz regelmäßig für Nachwuchs bei den Wappentieren, berichtet der Tierpark in einer Pressemitteilung.

So heißt das Kälbchen

Der Zoo habe die Geburt des Kalbes zum Anlass genommen, einem Firmenmitglied im Förderverein Danke zu sagen. „Die Firma Augustin hat in der für den Tierpark schweren Zeit gleich reagiert und den sonst üblichen Mindestbeitrag deutlich erhöht und die Namenspatenschaft für das Kalb übernommen. Dies hilft dem Tierpark nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft“, heißt es in dem Pressebericht. Die Firmenbelegschaft habe über den Namen abstimmen dürfen und so wurde das kleine Bisonmädchen am Montag auf den Namen „Karla“ getauft.

Lukas Augustin, 4. Generation in der Augustin Entsorgung Holding GmbH und Mike Kleinat, Betriebsleiter Standort Nordhorn, waren zur Taufe persönlich da, um den Namen zu verkünden und die Patenschaft darüber in Empfang zu nehmen. „Wir freuen uns, den Tierpark in dieser Zeit unterstützen zu können. Als regionales Unternehmen liegt uns das Emsland und die Grafschaft besonders am Herzen. Deshalb haben wir als Fördervereinsmitglied unser Engagement deutlich erhöht, auch über das finanzielle hinaus!“