Tierpark Nordhorn feiert den 400.000 Besucher in diesem Jahr

gn Nordhorn. 400.000 Besucher zählt der Tierpark bislang in diesem Jahr. Einer Mitteilung des Tierparks zufolge ist die 400.000 Besucher-Marke am Dienstag erstmals in einem November erreicht worden.

Erstmals in seiner Geschichte konnte der Tierpark Nordhorn diese Zahl so früh erreichen und hofft den bisherigen Besucherrekord von 429.889 Gästen im Jahr zu übertreffen. „Zum bereits vierten Mal in Folge mehr als 400.000 Besucher in unserem schönen Familienzoo begrüßt zu haben ist eine super Teamleistung aller Mitarbeiter und ein tolles Lob für unsere Arbeit“, freut sich Zoodirektor Dr. Nils Kramer. „Ich bin gespannt, wo wir am Ende des Jahres stehen.“

Ein neuer Rekord scheint möglich, denn mit er Eröffnung des Weihnachtsmarktes am achten Dezember werden viele Besucher erwartet. Im vergangenen Jahr hat der Weihnachtsmarkt auf dem Tierparkgelände in neun Tagen mehr als 30.000 Besucher angezogen, berichtet Nils Kramer.

Am Dienstagmittag wurde die kleine Isabella Werner aus Messingen als 400.000ste Besucherin des Jahres gezählt. Sie besuchte den Park mit ihren Eltern Daniela und Michael Werner und den Großeltern Ida und Bernd Hartke. Zoodirektor Dr. Nils Kramer und der Zoologische Leiter Dr. Hermann Kramer überraschten die Familie zusammen mit dem Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung, Erster Kreisrat Uwe Fietzek, und dem Nordhorner Bürgermeister Thomas Berling im Gasthaus „De MalleJan“. Isabella konnte sich über ein Tierparkwimmelbuch freuen. Außerdem erhielten die Ehrengäste eine Jahreskarte und einen Blumenstrauß. Als Vertreter des Landkreises betonte Uwe Fietzek: „Das erfolgreiche Zusammenspiel von Bildung und Forschung, Natur- und Artenschutz sowie Erholung und Tourismus ist einzigartig in der Region und verdient unsere Unterstützung.“ Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling ergänzt „Das Ergebnis zeigt wieder einmal den hohen Stellenwert, den der Tierpark für Nordhorn und den gesamten Tagestourismus in der Region hat.“