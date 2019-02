Empfehlung - Tierpark Nordhorn: Erstes Wildstorchenpaar ist zurück

Die auch im Winter fest auf dem Vechtehof im Tierpark ansässige Storchendame „Oma“ ist auf alle Fälle nicht mehr alleine, sondern hat wieder ein Männchen an ihrer Seite. Zwischendurch begutachten sie die Nester in der näheren Umgebung. Meistens sitzen sie aber in trauter Zweisamkeit auf „ihrem“ Horst auf dem historischen Stallgebäude. Gespannt sein darf man, gegen wie viele andere Wildstörche die beiden ihr Nest in diesem Jahr verteidigen müssen! Speziell in den letzten Jahren stieg die Anzahl der im Familienzoo brütenden Wildstörche immens an. Während es im Jahr 2014 gerade einmal sechs Brutpaare waren, konnten im vergangenen Jahr in der gesamten Grafschaft Bentheim 29 Brutpaare gezählt werden. Davon brüteten 24 im Tierpark Nordhorn, wobei alleine in der sogenannten Storcheneiche vor der vollständigen Belaubung 15 Nester erfasst werden konnten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tierpark-nordhorn-erstes-wildstorchenpaar-ist-zurueck-281692.html