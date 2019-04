Empfehlung - Tierpark Nordhorn bietet neue Heimat für seltene Sikahirsche

Nordhorn Wo bis vor gut einem Jahr noch südamerikanische Alpakas die Besucher des Nordhorner Tierparks begrüßten, sind nun Vierbeiner aus Vietnam eingezogen: Der Tierpark präsentiert in dem umgestalteten Freigehege gleich hinter der Zooschule unweit des Eingangs fünf vietnamesische Sikahirsche. Diese Unterart des asiatischen Sikahirschen, die deutlich kleiner ist als ein europäischer Rothirsch, gilt in freier Wildbahn als ausgerottet. Weltweit soll es nur noch etwa 3000 Exemplare in einem Reservat und in Zoos geben. In Deutschland bemühen sich zwölf Zoos um den Erhalt dieser akut bedrohten Art.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/tierpark-nordhorn-bietet-neue-heimat-fuer-seltene-sikahirsche-290577.html