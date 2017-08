Tierpark: Nachwuchs bei den Totenkopfäffchen

gn Nordhorn. Nach sieben Jahren hat es bei den Totenkopfäffchen im Nordhorner Tierpark wieder Nachwuchs gegeben. Das neunjährige Weibchen Lisa hat ein Jungtier zur Welt gebracht. Der kleine Spross ist damit das erste in Nordhorn geborene Jungtier seit sieben Jahren. Mit dem Nachwuchs bei den Totenkopfaffen wollte es in den vergangenen Jahren nicht so recht klappen, wie der Tierpark in einer Pressemitteilung berichtet. Totenkopfaffen leben in reinen Weibchengruppen. Neue Männchen werden von den Weibchen selten und meist nur in der Paarungszeit geduldet. Der frisch gebackene Vater Gabriel ist daher das einzige Totenkopfaffen-Männchen in Nordhorn. Er lebt getrennt von den Weibchen im Männerstall des Tierparks.

Holpriger Start ins Leben

Der jüngste Zuwachs hatte einen holprigen Start ins Leben und in die bestehende Affengruppe. Totenkopfaffenjungtiere verbringen normalerweise die ersten Wochen festgekrallt auf dem Rücken ihrer Mutter. Nach etwa einem Monat tragen auch schon mal andere Weibchen das Junge umher, um das Muttertier zu entlasten.

Da die Totenkopfaffengruppe im Familienzoo seit mehreren Jahren nun schon keine Erfahrung mehr mit Jungtieren hatte, waren die Verantwortlichen im Tierpark nach eigenen Angaben „besonders auf der Hut“. Wenn das Jungtier in den ersten Tagen zu oft von anderen Weibchen herumgetragen wird, besteht die Gefahr, dass es zu wenig Muttermilch bekommt. Mutter und Jungtier wurden deshalb von der Gruppe getrennt, damit deren Bindung wachsen kann und das Jungtier ausreichend versorgt ist. Zusammen mit einem weiteren Weibchen verbrachten die beiden die Zeit in einem angrenzenden Stall. Nach dieser Prägephase wurden sie mittlerweile wieder in die große Gruppe integriert und sind wohlauf. Ob das Jungtier ein Mädchen oder ein Junge ist, steht noch nicht fest. Diese Feststellung und die Namensvergabe erfolgen beim nächsten großen Gesundheitscheck im Herbst dieses Jahres.